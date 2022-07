"Esa boquita que tiene": Adriana Barrientos no ocultó su amor por el Presidente Gabriel Boric

"Lo encuentro exquisito, te pasaste el Presidente que tenemos. Yo feliz sería su sugar mami", señaló.

Adriana Barrientos.

La hermosa modelo nacional, Adriana Barrientos, sorprendió a todo el panel del programa de farándula Zona de Estrellas, donde confesó que está completamente enamorada del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando en el espacio hablaban de la última imitación que Stefan Kramer hizo del mandatario y la ministra del Interior, Izkia Siches. En ese momento, la ex chica reality dijo con tono coqueto: "Le faltó algo a esa caracterización".

"No sé si ustedes saben, pero yo estoy profundamente enamorada de mi coterráneo (ambos son de Punta Arenas) Gabriel Boric. Mi sueño en la vida es ser Marilyn Monroe, cuando salió Boric presidente, yo dije ‘mi amor, yo soy tu Marilyn'", reveló.

En ese momento, Raquel Argandoña le dijo directamente que "ninguna posibilidad pues", a lo que "La Leona" le respondió: "No me subestimes, ¿tú me imaginas lo que sería mi vida?".

"Tú de Primera Dama lo encuentro increíble", ironizó Argandoña, mientras la modelo aclaró que no le interesa ese rol "porque yo no soy primera ni dama como dijo la Irina (Karamanos)".

"A mí me interesa esa boquita de cereza que tiene el Presidente", agregó, concluyendo que "lo encuentro exquisito, te pasaste el Presidente que tenemos. Yo feliz sería su sugar mami".