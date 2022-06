"Es una cosa amorfa": Patricia Maldonado "destrozó" el programa de Claudia Conserva

"Tú no puedes tener a cuatro mujeres diciendo ‘oye, fíjate que el ají es picante’ u ‘oye, hizo frío anoche’”, señaló.

La animadora del polémico programa "Las Indomables", Patricia Maldonado, tuvo una drástica opinión sobre el programa "Milf" de TV+. La ex panelista de Mucho Gusto dejó en claro que no le gusta el espacio que conduce Claudia Conserva y que tiene en su panel a Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Fran Conserva, su hermana.

“Me van a perdonar, pero lo encuentro de un aburrimiento…”, fue lo primero que lanzó. Según contó, “lo vi una vez, de pasada, y dije ‘qué hue… es esta’. Ahí te das cuenta de la falta de guion, de la falta de libretista”, consignó Fotech.

La comunicadora manifestó que “cuando tú tienes cuatro mujeres dentro de un programa, tú las tienes que libretear”. Lo anterior, pues a su juicio, “tú no puedes tener a cuatro mujeres diciendo ‘oye, fíjate que el ají es picante’ u ‘oye, hizo frío anoche’”.

En esa misma línea, criticó el hecho de tener a cuatro o cinco mujeres a quienes no se les da un libreto a seguir. “Que tú no las libretees, que no digas ‘vamos a tocar este tema, pero bajo estas condiciones, chiquillas, para que salga entretenido’… es una cosa amorfa”, cerró.