“Es glorioso”: Youtuber argentino amó los completos chilenos

No es un secreto que el completo es uno de los platos más distintivos de Chile. Es por esto que cuando los creadores de contenido extranjeros visitan nuestro país, tienen que ir sí o sí a un restaurante o local para comerse un completo. Y el youtuber argentino Nico Villa no fue la excepción. En un recorrido por las calles de la capital, visitó las principales cadenas de comida rápida para probar esta delicia criolla que, según comentó, no se parece en nada al hot dog.



El trasandino alcanzó a comer cuatro ejemplares en sus diferentes variedades y en distintos locales en pleno Santiago Centro, específicamente en Paseo Ahumada. “Esto se ve de otro nivel”, dijo mientras mostraba el primer completo frente a la cámara. Tras darle la primera mordida, afirmó: “Voy a llorar. Me arrepiento tanto de estar casi un mes en Chile y no haber probado esta delicia. ¡No puede ser, qué bueno que está! Hasta el momento es el mejor que probé en mi vida. Aprobadísimo. Me voló la cabeza, está espectacular”.



También comió un “completo completo”, es decir, vienesa, tomate, chucrut y salsa americana. “El pan no se ve tan casero (...) está frío, no me está gustando mucho. No es que esté influenciado por las cosas que leí, pero a simple vista, me doy cuenta de que el primer completo que me comí tenía muchísimo más amor que este”, analizó el youtuber.



Luego se dirigió a otro lugar para degustar un completo italiano. “Es glorioso. El puré de palta le da el toque exquisito, es como que le da amor. Pensé que la mayonesa iba a ser súper invasiva y, al contrario, es súper suave. El puré de palta no puede ser tan rico. El italiano recontra, recontra aprobado. Estaba de lujo”, opinó extasiado.