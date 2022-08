“Es alegre como yo”: Arturo Vidal reveló quién es su primer amigo en el Flamengo

El "King" reveló que "me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo".

El mediocampista del Flamengo de Brasil, Arturo Vidal, ha tenido un gran periodo de adaptación en su arribo al cuadro de Río de Janeiro, donde se ha ganado a la hinchada y el cariño de sus compañeros. Por lo mismo, el astro nacional conversó con Fla TV, donde hizo un balance de sus primeros días en el club de Río de Janeiro y confesó que el lateral derecho Rodinei se ha convertido en su colega más cercano dentro del plantel.

“Cuando llegué a Flamengo, la forma de jugar de él (Rodinei) me gustó mucho, sin dejar afuera a los demás que tienen mucha calidad”, comenzó destacando sobre el jugador con pasado en clubes como Corinthians e Inter de Porto Alegre.

En esa misma línea, el King apuntó que “el nivel de jugadores es muy alto, pero con él encontré algo que me sorprendió: su velocidad, fuerza y alegría”. “Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y es alegre, igual que yo”, cerró el volante de la Roja.