Error en Ex Posta Central deja a familia destrozada luego de dar por muerta a abuelita

Tras el inicio y desarrollo vertiginoso que ha sufrido el covid-19 en el país, muchos centros asistenciales se han visto a su máxima capacidad, y esta situación ha afectado a varias familias de diferentes formas; sobre todo tuvo consecuencias en una familia en particular que se encontraba con un familiar dentro de la ExPosta Central.

Ociela Barrales Millán habría ingresado al centro asistencial el pasado 05 de junio con lo que parecía ser una neumonía, pero al paso de tres días sin recibir información de su estado de salud, médicos informaron a su familia que no había podido super la noche y falleció.

Su nieto, quien esperaba la documentación para tramitar su defunción, rompió todos los protocolos y logró corroborar que su abuela se encontraba con vida.

“Aparecieron seis doctores y un caballero con una bata blanca. Me dijeron que hubo un error y que mi abuela estaba viva. El caballero de blanco anuló el papel y sólo me explicaron que fue un error humano”, contó el sujeto.

“Fue shockeante, porque esperé horas por un papel de defunción y quizá hubiésemos enterrado a la persona equivocada”, pormenorizó el nieto de la señora Ociela.

“Estaba viva, con los ojos abiertos. Me dejaron solo. La besé y abracé, aunque sabía que no se podía. Le hice cariño y le di un beso en la frente. No me dejaron sacar fotos, ni llamar para corroborar a mi familia que estaba viva, pero logré grabar un video”, agregó Franco su nieto.

Desde la entidad de salud explicaron que: “el error involuntario se debe a que la señora Ociela compartía box con una paciente con un nombre muy similar, lo que confundió al personal. El hospital realizará un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido", se lee en un comunicado emanado desde el recinto asistencial en el que admiten la confusión de las identidades.