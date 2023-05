"Eran niños": Tía de jóvenes asesinados mientras hacían portonazo exige justicia

Este jueves se entregó en el OS-9 de Carabineros Eduardo Zbrinden de 23 años, quien efectuó disparos en medio de un portazo del cual fue víctima, causándole la muerte a dos adolescentes de 16 y 17 años, durante la madrugada del miércoles.

“El entorno de estos chicos fallecidos es bastante peligroso y basta ver cómo actuaron, con un fusil de guerra, así que eso grafica la peligrosidad”, dijo el abogado del sujeto.

En el matinal “Contigo en la Mañana”, conversaron con una de las tías de los jóvenes fallecidos.

“Nosotros queremos pedir justicia, porque todos lo merecemos. No hay forma de describir el dolor que estamos sintiendo. No esperábamos esta situación, aconsejábamos a nuestros hijos y hay cosas que se escapan de las manos de los padres. Ellos eran adolescentes, no eran asesinos ni traficantes. Cuando ellos comenten un delito, ellos se van preso, está bien, pero creemos que tiene que haber justicia”, dijo la mujer que no quiso revelar su identidad.

“Ustedes tienen que revisar cuántas balas hay, en esta población no se viven los tiroteos, no hay narcotraficantes. Ellos no eran asesinos, ellos no eran violentos, eran niños, pero no eran asesinos ni violentos”, agregó.

En ese momento Monserrat Álvarez le indicó a la mujer que los adolescentes “andaban con armas. No hay dudas en las imágenes. No se puede decir que no son violentos. Ellos terminaron muertos, pero puede que ellos hayan matado eventualmente a alguien. Sabemos que es su sobrino, pero no se puede relativizar”.

“Uno no sabe que los niños van a cometer estos delitos, se iban a juntar con sus amigos. Salen de sus casas y uno no sabe qué pasa con ellos. Lo único que pido es justicia. Pedimos perdón”, señaló.