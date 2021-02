Equipo de prensa de CHV fue amenazado por manifestantes en Plaza Ñuñoa

Una intensa jornada de manifestaciones se vivió en nuestro país durante la jornada del sábado, mostrando la indignación ciudadana tras la muerte del malabarista Francisco Martínez, quien recibió disparos de un carabinero en Panguipulli.

En ese contexto, se desarrolló una protesta en la Plaza Ñuñoa, que terminó con incidentes y algunos detenidos una vez que intervino la fuerza policial. Esto porque, en época de pandemia, no están permitidas las reuniones sociales tan concurridas.

Para dar cobertura a la situación, se presentó en el lugar un equipo de prensa de CHV Noticias, sin imaginar que tendrían que alejarse tras ser amenazados por los mismos manifestantes, quienes los enfrentaron de manera muy violenta.

Así lo dejó en evidencia el registro que alcanzó a captar el camarógrafo y que fue rechazado por la conductora Mónica Rincón, quien respaldó a sus compañeros asegurando que estaban “realizando legítimamente un trabajo”.

Desde la vereda de al frente, cruzando Irarrázabal, se ubicó el equipo a cargo del despacho. Allí fue abordado por un hombre que se acercó primero a preguntarles si estaban grabando a los manifestantes. Rápidamente, la consulta se convirtió en amenaza.

“Deje de grabar. Si yo le digo a él (apunta a otro manifestante que está a unos metros) que usted está grabando a los cabros, ¿qué empieza a pasar? Le sacan la cresta. Váyase o le traigo a diez hueones a que le pregunten lo mismo que yo”, le dijo el hombre, cuyo rostro quedaba bastante cubierto no solo por la mascarilla, sino también por un jockey y lentes ópticos.

“Váyase pa’ su casa”, le gritó otra mujer que estaba cerca presenciando el enfrentamiento.

Alzando mucho más el tono de voz, el manifestante comenzó a gritarle al camarógrafo una cuenta regresiva, mientras se acercaba más a él de forma amenazante, aplaudiendo y haciendo gestos con sus manos. “¡Ya, pues, muévete, muévete!“, seguía vociferando.

Mientras conversaba al aire con Mónica Rincón, el reportero quiso explicar y defender su presencia en Plaza Ñuñoa: “Nuestra labor periodística es estar en terreno informando para no depender de versiones. Por eso estábamos en ese lugar, para contar lo que sucede y recopilar las voces de las personas que se están expresando, pero nos tuvimos que retirar. Fue un momento muy tenso”, dijo.

La conductora de CHV Noticias, en tanto, condenó la actitud agresiva de este hombre. “Se tienen que resguardar, pero la amenaza no se justifica desde ningún punto de vista. No es solo por nosotros. Es porque lo que ustedes hacen en terreno es dar información, y hay un derecho ciudadano a la información que se vulnera cuando no se deja realizar la labor de un periodista“, explicó.

“Una cosa es entender el dolor o el nerviosismo en una situación así, pero no es justificable que se amenace a un equipo de prensa. No es válido. Más allá de que a una persona en un determinado momento no le parezca cierto medio de comunicación, el derecho a la información tiene que estar presente y es importante”, concluyó la comunicadora.