Entrenador del Celta revela sus motivos para no fichar a Clemente Montes

El entrenador del Celta de Vigo, Carlos Carvalhal, descartó totalmente el fichaje de Clemente Montes y de cualquier futbolista sudamericano en el equipo español.

“Este mercado es muy difícil, vamos a intentar no revolucionar nada porque estamos muy satisfechos con toda la plantilla. Sí intentaremos traer uno o dos jugadores, pero tenemos que tener paciencia”, señaló de entrada sobre el tema de refuerzos para el cuadro céltico.

Luego, disparó con todo y mostró su total negativa por contratar a un sudamericano. “No tiene sentido traer jugadores de Sudamérica, porque primero se adaptan a comer paella, jamón, queso y luego se termina la temporada. Vienen con frío. Entonces es mejor no hacer nada”, explicó.

“No pensamos mucho en el mercado, estamos centrados en nuestro trabajo y en intentar mejorar el equipo. Para las otras cosas hay personas muy competentes que intentarán hacer lo mejor también”, cerró, tras empatar 1-1 con Villarreal en La Liga española.

Además, el portugués habló el pasado jueves en una rueda de prensa y fue consultado por el delantero de Universidad Católica. “No lo conozco. No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos todos, pero no lo conozco”.