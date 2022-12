Entrenador de Corea del Sur criticó a la FIFA en la previa al duelo contra Brasil en Catar 2022

El entrenador portugués de Corea del Sur, Paulo Bento, lanzó una dura crítica contra la FIFA por la programación del Mundial Catar 2022. "Básicamente crea cada vez peores condiciones para los equipos inferiores y favorecer al más fuerte", lanzó el ex mediocampista de Benfica y Sporting de Lisboa.

Los 'Tigres' de Asia enfrentarán a los pentacampeones del mundo 72 horas más tarde del triunfo ante Portugal en la última jornada de la fase de grupos, lo que generó la molestia del luso contra la organización.

"No tenemos tiempo para entrenar como es debido. Es imposible transmitirle algo a los jugadores si en 72 horas más tienes que volver a salir a la cancha. No recuerdo que pasara lo mismo en Rusia 2018. Creo que es inhumano e injusto", inició en conferencia de prensa el ex volante de Benfica y Sporting de Lisboa.

Paulo Bento, entrenador de Corea del Sur.

Además, el DT sostuvo que "nosotros no somos Brasil. Ellos se pueden dar el lujo de mandar otro equipo al campo en el tercer partido de la fase de grupos para hacer descansar a los que habían jugado. Es el principal favorito a ganar el torneo".

Finalmente, le lanzó una dura crítica a la organismo presidido por Gianni Infantino: "Hay que tomar nota de lo que quiere la FIFA. Básicamente es crear cada vez peores condiciones para los equipos inferiores y favorecer al más fuerte".

El partido por la llave de octavos de final se disputará este próximo lunes en el Estadio 974, desde las 16:00 horas.