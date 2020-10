Enrique Paris se refirió al mea culpa de Mañalich por su gestión en la pandemia del COVID-19

“Si él reconoce errores me parece de una franqueza, ética e hidalguía enorme”, afirmó el actual ministro de Salud.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las palabras de la ex autoridad sanitaria, Jaime Mañalich, quien reconoció que hubo errores en su administración en el manejo de la pandemia del Covid-19 mientras él era el titular de la cartera.

“Si él reconoce errores me parece de una franqueza, ética e hidalguía enorme. No es fácil reconocer los errores, pero no creo que podamos afirmar que si no se hubiesen cometido esos errores, la evolución de la pandemia sería diferente”, aseguró la autoridad actual.

“Lo dirá la historia (si hubo errores), lo dirán las investigaciones científicas que hay que hacer, e introducir esas varíales nos van a permitir ver si eso influyó o no en el manejo de la pandemia”, cerró Paris.