Enrique Paris lanzó un crudo pronóstico de cara a la segunda ola de COVID-19

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió durante está jornada a la posibilidad de que haya una segunda ola de contagios por COVID-19 en el país. A su vez, asegura que esta podría ser mucho más grande. En esa misma línea, reconoció en el balance del Minsal que ha habido una aumento de casos en la Región Metropolitana, aunque interiorizó que no se compara a los niveles de mayo, cuando se registró lo más alto de la enfermedad.

El temor ante un rebrote del virus en el país nace luego que el Gobierno inició la reapertura de fronteras en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que establece que los extranjeros no residentes que ingresen a Chile hasta el 7 de diciembre cumplan obligatoriamente una cuarentena de 14 días. Esto sería así, más allá de que tengan un PCR negativo, si es que provienen de un país con transmisión comunitaria, según la OMS.

El ministro, en una entrevista, dio su punto de vista respecto a un eventual rebrote en un reportaje de T13, destacando que "estamos pensando que puede venir una segunda ola, pero estamos siguiendo muy de cerca las estadísticas y la presencia del virus en esas regiones. Si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no tiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno en marzo, abril, mayo y se empiece a encerrar obviamente que podría venir la segunda ola".

Por su parte, este también resaltó que "si viene una segunda ola va a ser mucho más grande. De hecho, sólo para Santiago pronosticamos que podemos llegar a tener entre 5 mil y 7 mil casos de COVID, que fue lo que tuvimos en todo el país. Obviamente podemos tener un colapso gravísimo del sistema hospitalario".

Entendiendo que existe una posible finalización del estado de excepción, el secretario de Estado dijo que "preferiría que no se anulara el toque de queda, porque además tiene un hecho que es más bien legal: que también le da más facultades a la autoridad sanitaria".

Finalmente, la autoridad sanitario contó que para las festividades de Navidad y Año Nuevo, se aplicará un plan similar al "Fondéate en tu casa". "Creo que vamos a tener que controlar los viajes. El Año Nuevo es mucho más peligroso que las fiestas navideñas, de todas maneras", cerró.