Enrique Paris fue declarado hijo ilustre de la comuna de Providencia

El exministro de Salud reaccionó al reconocimiento y le envió un mensaje a los funcionarios municipales.

Enrique Paris es hijo ilustre de Providencia.

A principios de marzo pasado, la alcaldesa Evelyn Matthei reveló que el doctor Enrique Paris sería declarado "Hijo Ilustre" de Providencia. “Creemos que de verdad es un lujo tener vecinos como usted, que no solo trabajan por sí mismos, por lucirse, sino que trabajan desde el corazón pero también con mucha cabeza y con mucha efectividad por todo Chile”, señaló en esa oportunidad.

Sorprendido, el ministro le respondió en aquella ocasión que: “Estoy muy feliz de estar acá en Providencia, comuna de la que soy vecino y estoy muy feliz de esta invitación a ser hijo ilustre de esta comuna, es un orgullo para mí (...) estoy muy agradecido de la alcaldesa”. “La quiero mucho, soy su fan. Ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir de nuevo, me hubiese gustado que hubiese sido nuestra candidata a la presidencia”, reveló esa vez.

Y como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El pasado fin de semana, la otrora autoridad de gobierno fue nombrado hijo ilustre y su hijo recibió, Juan Pablo Paris, recibió la premiación.

“Quiero agradecer el gesto y reconocimiento realizado por la Alcaldesa @evelynmatthei y la @Muni_provi al nombrarme hijo ilustre de Providencia, comuna en la que resido por cerca de 30 años. Un abrazo a todos los funcionarios de la Municipalidad. Mis más sinceros agradecimientos”, destacó el doctor a través de Twitter.