Enrique Paris "destrozó" a los influencers antivacunas en informe del Minsal

El titular de Salud aprovechó el momento para lanzarse contra los casos de Rodolfo Neira y Catalina Vallejos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió el pasado lunes al daño que provocan al proceso de vacunación ciertos influencers y comunicadores que cuestionan o poner en duda la efectividad de la inoculación con argumentos falsos en sus redes sociales.

La consulta realizada por una periodista haría alusión a lo ocurrido en los últimos días en redes sociales, donde -por un lado- se viralizó un video protagonizado por el médico Rodolfo Neira, quien planteó la falsa teoría de que inocularse contra el virus produciría en el cuerpo humano cierto magnetismo.

Además, se refirió a las declaraciones de la influencer Catalina Vallejos, quien dejó en claro en sus cuentas que no se vacunaría porque casi nunca lo hace y ella se considera una persona “saludable” y que como ya tuvo COVID-19, ya tiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad.

Sobre este tema, el ministro de Salud señaló en el punto de prensa que “desgraciadamente, la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que, como ustedes han visto, la mayoría de los pacientes que están hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son pacientes que no tienen la vacuna”.

“Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse, llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte”, agregó.

Ante esto, Paris calificó a estos comunicadores como “influencers negativos” y los llamó a pensar “bien antes de transmitir esas señales. Sin embargo, por otro lado, hay que recordar que la vacunación es voluntaria. Es libre, voluntaria, segura, efectiva, por lo tanto hay que balancear ese punto de vista que nosotros siempre hemos transmitido”.