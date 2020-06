Enrique Paris enfrenta una grave denuncia por abusos hacía un trabajador sexual

El prostituto señaló que el ministro de Salud fue su pareja cuando él era menor de edad, y la relación se basó en un constante abuso económico y psicológico.

Una grave denuncia se viralizó durante la madrugada de este domingo en redes sociales, donde el prostituto disidente sexual, Josecarlo Henríquez, detalló que mantuvo una relación sumisa y marcada por la dependencia con el nuevo ministro de Salud Enrique Paris.

A través de un Instagram Live, el trabajador sexual detalló que conoció al actual titular de la cartera de salud en un chat para tener relaciones sexuales.

"Yo estaba en ese chat buscando un poco de posibilidades para poder subsistir, pero en términos placenteros. Nunca pensé que me iba a reunir con un caballero como Enrique Paris", explicó.

Josecarlo agregó que el ministro "nunca le generó desconfianza. Siempre me pareció bastante confiable que un caballero no me tocará y me diera plata y que me fuera a dejar a mi casa en La Pintana en su lujoso auto. Todavía en esa época me parecía que podía ser normal que el no me tocará teniendo el perfil que tenía, porque una de las cosas que más le gustaba decirme era que él me pasaba plata para que yo no terminará nunca siendo prostituto".

Además de explicar la acusación, el denunciante resaltó sobre la importancia de visibilizar este tipo de situaciones, ya que personas como Paris "no solo nos están asesinando. También están abusando de la gente pobre en todos los sentidos: sexuales, económicos y políticos".

Finalmente, Henríquez detalló que su relación duró un año y medio y mantuvo relaciones sexuales con él.

Revisa toda la confesión de Josecarlo acá: