Enrique Paris criticó las nuevas libertades a personas sin pase de movilidad

“Aquí se pasa por encima de la vida y se favorecen los aspectos económicos”, señaló el ex ministro de Salud.

Enrique Paris.

El exministro de Salud en el Gobierno de Sebastián Piñera, Enrique Paris, cuestionó uno de los recientes cambios implementados en el Plan “Seguimos cuidándonos Paso a Paso”.

El ex jefe de la cartera de Salud criticó la medida que permite que personas sin pase de movilidad, puedan ingresar a espacios cerrados mostrando un PCR negativo. En conversación con Pauta, el doctor señaló que “si tú puedes pagar un examen para ir a una fiesta o ir a un evento, y demostrar que tienes una PCR negativo porque no te has vacunado, lo cual es un error, obviamente que es una discriminación negativa gravísima”.

“Esto es puro negocio, porque se verán beneficiados los que vendan PCR, porque esta PCR no es la PCR que hace el Ministerio de Salud o que uno hace en búsqueda activa; tiene que ir a tomarse la PCR específicamente para poder ir a esa fiesta”, añadió.

Finalmente, el médico criticó que “la economía es importante, pero la vida es más importante. Entonces, aquí se pasa por encima de la vida y se favorecen los aspectos económicos, y eso me parece gravísimo”.