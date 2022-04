Enrique Osses aseguró que Chile tiene uno de los torneos más transparentes del continente

"No existe ninguna duda de que Chile tiene una competencia limpia, creíble y transparente, y se debe velar por mantener", señaló.

El ex presidente de la Comisión de Arbitros del fútbol chileno, Enrique Osses, analizó en profundidad la actualidad del referato nacional, apuntando a la polémica que existió hace unos días con la salida del argentino Javier Castrilli y el despido y posterior reintegro de 14 miembros del cuerpo arbitral.

En conversación con La Tercera, el otrora juez del balompié nacional aseguró que ha seguido de cerca los polémicos hechos en los que se vio envuelto Castrilli, además de la filtración de audios del árbitro Francisco Gilabert que hoy se encuentra en investigación.

"Estamos frente a la peor crisis administrativa y dirigencial del arbitraje. No recuerdo otra ocasión en que los árbitros hayan decidido parar las actividades. No recuerdo que haya habido escuchas de audios, no recuerdo denuncias de presiones indebidas. Si ha habido tantos cambios de dirigentes, de la cabeza de la Comisión de Árbitros, quiere decir que no se ha hecho un buen trabajo y la evaluación es mala", indicó al matutino.

"Esto nos afecta a todos los árbitros chilenos que alguna vez participamos de la competencia local. Nos quita credibilidad. Por eso es tan importante que las autoridades hagan investigaciones internas o externas para que se esclarezca toda la situación", añadió respecto a la situación en cuestión.

El ex juez, quien actualmente trabaja para la Federación mexicana de Fútbol, entregó su opinión sobre los despidos que causó Castrilli en su mandato. "Habrá tenido sus razones por las que técnicamente quiso deshacerse de esos 14 árbitros. A mí me sorprendió la fecha en que fue, a mitad de torneo, y que hubiese cinco o seis árbitros internacionales en ese mismo grupo. Me pareció muy desprolijo", evaluó.

"También me pareció muy extraña y desconcertante la salida de los audios por parte de los árbitros, los medios de presión de los árbitros contra sus jefes directos, el despido de Castrilli. Ha sido una seguidilla de decisiones que no han sido bien tomadas", resaltó.

Del mismo modo, el mundialista se refirió a los dichos de una posible mafia en el arbitraje y de si está la posibilidad que haya arreglo de partidos.

"No estoy en Chile hace 15 meses. Me costaría creerlo, me dolería mucho, pero no puedo descartarlo. A la luz de los hechos, ha habido situaciones totalmente anormales que se deben esclarecer. Igualmente, no existe ninguna duda de que Chile tiene una competencia limpia, creíble y transparente, y se debe velar por mantener", señaló.

"Hay un montón de empresas que trabajan en relación a estos posibles amaños de partidos que funcionan de manera subterránea, pero no he tenido información de que el fútbol chileno haya estado en el ojo de estas empresas o de investigaciones que generen este tipo de situaciones", cerró.