Enfermera quedó en estado grave tras recibir vacuna Pfizer contra el COVID-19

Sorpresa y temor causó la noticia enviada desde Alaska, Estados Unidos, durante las últimas horas, luego de que una trabajadora de la salud debió ser hospitalizado tras sufrir una fuerte reacción alérgica a la vacuna contra el COVID-19, la que fue producida por Pfizer y BioNTech.

Según las primeras informaciones, el cuerpo de la afectada comenzó a reaccionar distinto a los demás, por lo que ahora se pone en duda su difusión masiva.

Teniendo en cuenta lo que dio a conocer The New York Times, no se sabe la identidad de la involucrada, quien no había tenido reacciones similares con otros medicamentos. La misma fue inoculado este martes, teniendo que estar internado 24 horas después y con condición estable, aunque preocupando al mundo.

Cabe destacar que esto es parecido a lo ocurrido en Reino Unido, donde dos personas con historial de alergias sufrieron una reacción negativa por recibir la vacuna de Pfizer. Sabiendo lo mencionado antes, las autoridades británicas llamaron a evitar que las personas que hayan tenido alergias tras recibir medicamentos en el pasado, se vacunen.

Por su parte, Francia prevé comenzar su plan de vacunación contra el COVID-19 a finales de diciembre, tras la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Se sabe que tienen previsto un plan de tres fases y las primeras personas en recibir el fármaco serán las mayores. Esta primera se extenderá durante un período que oscilará entre seis y ocho semanas.