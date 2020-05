Enfermera denuncia en Facebook que a los pacientes con covid-19 los están matando [+VIDEO]

Un crudo relato está siendo viralizado en las redes sociales por una trabajadora de la salud en Estados Unidos, donde hasta ahora es uno de los países mas golpeados por el Covid-19.

Esta vez fue la confesión de una enfermera de la ciudad de Nueva York que generó la alarma a través de las redes sociales.

Nicole Sirotek, que trabaja en la primera línea de la batalla del coronavirus en los recintos asistenciales, acuso mediante una transmisión de Facebook Live, que los pacientes no están muriendo a causa del virus, sino que están siendo “asesinados” por “negligencia y mala gestión médica”.

“Literalmente estoy diciendo que están asesinando a estas personas”, sostiene Nicole; la enfermera relata que se realizan sedaciones innecesarias, Intubaciones inadecuadas, y procedimientos médicos irresponsables. Además, refiere que cuando intenta abogar por los pacientes, ha sido reasignada a otras unidades, lo que sucedió en dos hospitales en los cuales se ha desempeñado en la ciudad.

De manera categórica, Sirotek expone que en muchos casos las personas no estaban muriendo por el COVID-19, sino que por el “tratamiento médico criminal” que reciben los contagiados, de acuerdo a sus conocimientos de enfermería.

Señaló que en una oportunidad una enfermera “mató” a un paciente con el desfibrilador, a pesar de tener pulso. Ella, al percatarse de la situación, pidió ayuda para evitar que lo hiciera, pero desde la dirección no la tomaron en cuenta y el paciente terminó falleciendo producto de esta práctica.

Confiesa que en varias ocasiones se le ha sido asignado pacientes que ya se encuentran fallecidos, pero nadie dice tener conocimientos sobre el tema “¿Cuánto tiempo llevan muertos? ¡Nadie lo sabe!”, exclama.

“Esto va a ser un ejemplo extremo, pero esto es realmente lo único que se me ocurre. Es como si estuviéramos en la Alemania nazi (…) todos me dicen ‘espera, estás haciendo un gran trabajo, no puedes salvar a todos, eres increíble, eres una gran enfermera'”, declaró.

“Manténte a salvo. Manténte alejado de Nueva York por su atención médica”, concluye en el registro.