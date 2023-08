La última versión de la encuesta “Plaza Pública” de Cadem reveló que la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei es quien lidera la carrera presidencial y el excandidato del Partido Republicano José Antonio Kast retrocedió en preferencias.



Matthei subió cuatro puntos en comparación con la encuesta anterior mientras que Kast descendió 10 puntos respecto al estudio pasado.

Evelyn Matthei lidera encuesta presidencial Cadem



Por primera vez la alcaldesa lidera en intención de voto espontáneo para las elecciones de 2025 con un 18%. Así mismo los números son positivos para ella, en cuanto a figura política mejor evaluada aquí Matthei es la con porcentaje de aprobación más alto con un 71%.



En ese estudio de los mejores evaluados le siguen Rodolfo Carter, alcalde de La Florida con 64% , Claudio Orrego, gobernador de la región Metropolitana con 62%.



Recordemos que Matthei no ha descartado la posibilidad de presentarse como candidata presidencial e incluso ha mencionado que si sigue liderando las encuestas no tendría problema en presentarse.

"Tengo muy claro que eso podría suceder. Por lo tanto, mi responsabilidad es prepararme", comentó Evelyn Matthei para La Tercera hace algun tiempo.

Para ese mismo medio agregó que “por eso yo siento que hay que tener mucho cuidado, mucho pudor, lo cual no significa que yo le tenga miedo al tema ni nada, sencillamente creo que no es el tema hoy día (...) cuando se acerque el tema, lo enfrentaremos y no tengo ninguna duda que le ganaría a Kast”.

#EvaluaciónFiguraPolítica El líder de Republicanos, @joseantoniokast llega a 17pts, completando un retroceso de 10pts desde mayo en las preferencias presidenciales espontáneas.

➡️https://t.co/UpjhTVzrbk

Todos los datos en un solo lugar.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/cMxJI0vIEC — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 21, 2023