Durante la jornada se confirmó la muerte de la joven alemana, Shani Louk exhibida semidesnuda por Hamás tras el inicio del conflicto entre Israel y Palestina.



Recordemos que, Shani fue secuestrada tras el arribo de miembros del grupo terrorista a un festival que se desarrollaba cerca de la Franja de Gaza. Tras esto los primeros avisos sobre su estado eran preocupantes, ya que se hablaba de que había sido escupida y desnudada.



La madre de Shani señaló en un principio, que un hombre palestino la había contactado para decrile que su hija estaba viva en un hospital en Gaza con una herida en la cabeza. Sin embargo, hace algunas horas Israel informó la muerte de la joven alemana israelí.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel escribió en “X”:



“Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana-israelí Shani Louk fue encontrado e identificado. Fue raptada en el festival de música, torturada y exhibida en Gaza por los terroristas de Hamás, experimentó horrores insondables. Nuestros pensamientos y rezos están con los amigos y la familia de Shani durante esta pesadilla inimaginable. Que su memoria sea una bendición”.



Según dijo la madre de la joven a un medio alemán llamado DPA, se cree que su muerte se debió a un disparo en la cabeza ya que fue hallada una astilla de un hueso del cráneo y se había tomado de ella una muestra de ADN.



Así mismo la mujer mencionó que pensaba que ella llevaba muerta desde el 7 de octubre, día en que fue capturada en el festival por lo que en los registros virales habría estado muerta. “Al menos, ella no sufrió”, dijo la madre, según DPA.

