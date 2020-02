Encuentran envase de Kapo de 1982 en el mar de Santo Domingo

El hallazgo tuvo muchas reacciones en las distintas plataformas sociales.

Consternación provocó la foto de un Kapo correspondiente a 1982, en el mar de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

La imagen se transformó en preocupación e indignación de los cibernautas por la casi nula degradación que presentaba el plástico.

La entrenadora y preparadora física Berni Allen hizo el increíble hallazgo y lo publicó en su cuenta de Instagram. "Lo reconocí enseguida! Envase de @kapo_cl que encontré en la playa! Data del Año 1982!!!! – y estamos en el 2020! Me impactó. Ahora entienden que hace el plástico a nuestra tierra! Esto lleva casi 40 años dándose vuelta por el mar, esta intacto. Conciencia ambiental por favor!".

"Me parezco a Piñera cuando andaba con el papelito de los mineros, este envase de Kapo no tiene fecha de vencimiento porque se debe haber borrado, pero mandé un mail de Coca Cola Andina para que verifiquen lo que estoy diciendo, pero yo no tengo duda", explicó Allen.