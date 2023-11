Encuentran a perritos desaparecidos en Valdivia en inesperado lugar

Durante la jornada se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de dos perritos desaparecidos en Valdivia.



Recordemos que, la noticia ha generado indignación entre la comunidad de la región ya que los responsables detrás de la muerte de estos queridos animales habrían sido los dueños del “Café Palace”.



Encuentran a perritos desaparecidos en Valdivia



Caballita y Viejito es el nombre de estos animalitos que fueron encontrados enterrados en el patio del gimnasio Sparta.



Daniel Langer, dueño de este centro deportivo escribió un comunicado en el que confirma el hallazgo de los cadáveres. “Con mucho pesar y muy lamentablemente ‘Caballita’ y ‘Viejito’ fueron hallados enterrados en el lugar, la Policía de Investigaciones procedió a retirarlos para continuar con la investigación”.



“La madrugada en la que sucedieron los lamentables hechos, una persona que asiste al gimnasio de madrugada estaba estacionada frente al mismo y captó imágenes donde se pueden apreciar el auto y a una de las personas que aparecen en el video viralizado por RR.SS. La persona pensó que la situación se trataba de un robo, me pone en conocimiento enviando las imágenes a un encargado del gym y señalando que había visto a 3 sujetos fuera del gimnasio”, agregó en el texto.



Luego aclaró “para contextualizar, una de las personas captada en la imagen era de mi confianza, la que tenía autorizado y acceso al ingreso del gimnasio, por el patio del recinto por lo que descarté de inmediato un robo y no le dimos importancia”.

“El día de ayer, al hacerse viral el video y atando cabos, llegamos a especular que estos tres sujetos a lo que probablemente ingresaron, fue a enterrar a Caballita y Viejito en el patio del recinto”, explicó.



Finalmente señaló que a pesar de que mantiene una amistad con los dueños de ese café, no avala lo ocurrido.



“Solo quiero agregar que no tengo absolutamente nada que ver como autor o partícipe en esto, yo no tenía conocimiento alguno ya que los sujetos entraron sin ninguna autorización al recinto y que al igual que todos ustedes me conmociona muchísimo la situación y espero que muy prontamente se puedan esclarecer los hechos”, cerró.

Destruyen el café palace en Valdivia. Dueño habría asesinado a dos perritos comunitarios porque se acostaban fuera del local pic.twitter.com/EH8u6tJa5J — Taly (@MsTaly_) November 23, 2023