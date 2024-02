Durante la noche del martes, un grupo de encapuchados vanzadilizó el Metro de Santiago. En la instancia los antisociales pintaron de rojo con blanco todo un vagón del tren de la estación San Joaquín, en dirección Plaza de Maipú en la línea 5 y según antecedentes entregados por Metro, la situación habría ocurrido a eso de las 22 hrs. Las personas que iban a bordo del tren a esa hora quedaron encerradas y pasaron un gran susto.



Para lograr grafitear todo el tren, los encapuchados habrían apretado el freno de manos del Metro dejándolo parado por varios minutos. La situación causó indignación en redes sociales, en donde se compartió el video de cómo quedó el medio de transporte. “Un grupo de weones paró el metro línea 5 en estación San joaquín dirección plaza de maipú hace 10 min, dejaron la cagada pintando, tirando pintura, la gente toda ahogada dentro de los vagones”, escribió una mujer en “X”.



¿Qué pasó con los pasajeros del tren vandalizado por encapuchados?



Según RBB la acción duró cerca de 15 minutos, tiempo en que los pasajeros permanecieron encerrados e incluso algunos se desmayaron. Además, uno de los acompañantes de los encapuchados se dedicó a grabar toda la intervención. “Otro los filmaba mientras.Todos encapuchados obviamente, el tren quedó frenado”, mencionó la misma usuaria.



“Cada lata tiene un valor de $6.500, por la cantidad de latas en el suelo, se gastaron unas 140 Lucas aprox.De pasada nos cagaron a todos el retorno a casa. Manifestaciones como esta siempre perjudican a quienes no le hacemos daño a nadie” escribió uno de los pasajeros del Metro que quedó frenado por esta insólita manifestación en pleno día laboral.



“Desgraciados, que se pinten la raj*, malditos desocupados! La gente atrapada por 15 minutos y nadie hizo nada? No llegó ningún guardia? Policía? Nadie?”; “Yo no entiendo porque no ponen esas paredes y puertas de vidrio, se ahorrarían caídas, suicidios, accidentes y gente cuma que falla los vagones creyendo que es bacan”; “10 minutos!!! ¿y cuál fue la reacción de seguridad del metro? me niego a creer que los delincuentes puedan tomarse un metro con personas en su interior”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas en Instagram.