Durante el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV Anita Alvarado protagonizó un tenso cruce con la periodista y conductora Monserrat Álvarez. La situación ocurrió mientras una periodista del canal se encontraba en un despacho con una mujer que denunció agresiones por parte de la “geisha” quien le habría intentado cobrar por un puesto en la feria navideña de La Florida.



Incluso la mujer que denunció esta situación, quien dijo ser la presidenta de la agrupación comunal “Mujeres que Florecen”, señaló que Alvarado la golpeó y amenazó con lanzarle agua hirviendo. “Ahí estaba la ‘geisha’ como cólera, diciendo que una funcionaria de la municipalidad la dejó instalarse ahí. El día sábado, a las 10 de la noche, ella fue a cobrarles plata para instalarse ahí”, partió diciendo.



Bajo esta misma línea agregó que “fue a las 10 de la noche, sola, sin nadie. Y cuando yo fui con papel en mano para demostrar que estamos legal, la ‘geisha’ me pegó y me amenazó con quemarme con agua caliente”. Además aclaró que decidió poner una denuncia en la Fiscalía por amenazas.

Anita Alvarado vive tenso momento con Monserrat Álvarez



Tras estas declaraciones, Alvarado se puso en contacto con el matinal para entregar su versión de los hechos y defenderse de estas acusaciones. “Que hable sólo una persona que diga que yo le he cobrado. Jamás. Todos los días yo trabajaba y todas las ganancias las reparto, porque soy así, me nace ser así”, explicó. Ante esto la conductora del programa de la mañana le consultó rápidamente: “¿Le pegó o no a la mujer?”.



“Es simple. Ella tiene que demostrar. Primero, tenía que ir a Carabineros... me imagino que anda con los papeles, ¿no?”, replicó la acusada. A lo que Álvarez agregó “fue a Fiscalía”.



“No, tiene que ir a Carabineros” recalcó la “geisha” quien nuevamente fue intervenida por la periodista quien le aclaró que no era necesario ir a Carabineros primero, ya que se podía acudir directamente a Fiscalía.



“Ah, pero es que entonces cualquiera puede decir lo que quiera; ella tiene que demostrarlo con papeles, con hechos, con fotos. Que me lo demuestre (...) Ya, ¿y mostró el papel de Fiscalía? ¿Lo tienes?”, apuntó Alvarado molesta por la situación.



A lo que la profesional desde el programa le dijo en un tono de voz alto “es que no te lo tiene que demostrar a ti. Yo no tengo por qué tenerlo”. “Entonces yo tampoco tengo por qué responderte”, alegó la apuntada.



Finalmente la conocida mujer insistió en su punto. “Que muestre el papel de Fiscalía, porque entonces no me está jugando derecho. ¿Cómo le voy a tirar agua caliente en una plaza?”, cerró.