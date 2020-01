En Finlandia proponen semana laboral de 4 días con 6 horas de trabajo diarias

“Las personas merecen pasar más tiempo con sus seres queridos”, aseguró Sanna Marin.

La Primera Ministra de Finlandia, Sanna Marin, propuso una semana laboral de 4 días, además de reducir el horario de trabajo a 6 horas diarias con flexibilidad.

"Creo que las personas merecen pasar más tiempo con sus familias, sus seres queridos, disfrutar de pasatiempos y de otros aspectos de la vida como la cultura. Este debería ser el próximo paso para nosotros en la vida laboral", aseveró la mandataria en el aniversario 120 del Partido Socialdemócrata, se lo publicado en La Información.

Cabe recordar que las jornadas son de 8 horas, 5 días a la semana, mientras que en uno de sus países vecinos, Suecia, comenzó con 6 horas diarias en 2015.

