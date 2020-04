Empresarios que viajaron en helicóptero durante cuarentena rompen el silencio

Los empresarios Cristóbal Kaufmann y José Manuel Urenda enfrentan una compleja situación, luego de que el medio INTERFERENCIA revelara el día de ayer lunes, que habían sido ellos, las dos personas que rompieran la cuarentena decretada al realizar traslado aéreo desde sus residencias hacia sus segundos hogares en Cachagua y Zapallar.

Revelan nombres de los poderosos empresarios que volaron en helicóptero a zapallar

Las denuncias realizadas por la Fuerza Armada y por el Ministerio de Interior busca determinar si a través de este acto realizado, se puso en riesgo la salud pública, y si las personas que viajaban dentro del vehículo aéreo portaban algún tipo de autorización para hacerlo. Se conoció que Kaufmann ya habría entregado sus descargos a través de un audio de Whatsapp a el medio ‘El desconcierto’, donde expresaba:

“Esto fue tres días antes que empezara a regir la prohibición. Es un vuelo informado y autorizado por la DGAC. Dos: no había cordón o barrera sanitaria en la zona. Tres: fui a una zona donde no hay cuarentena. Y cuatro: no pernocté en la casa, no alojé”, dijo.

“Don Cristóbal salió (de su casa) con permiso porque fue a comprar un medicamento y extendió el viaje, y fue al aeródromo que está ahí mismo (...) “si era tan importante restringir las salidas de Santiago, incluidas las aéreas, la autoridad debió haber solicitado a la DGAC que estableciera una norma restrictiva de los planes de vuelo a los pilotos”, argumentó su abogado, José Luis Riesco.

En tanto, personas cercanas a Urenda aseguraron que el empresario salió el 7 de abril con salvoconducto para sobrevolar el centro de distribución para la minería de dicha compañía, y que posterior a esto habría ido a su casa en Zapallar a “ver algunas cosas”.