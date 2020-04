Empresa utilizó una insólita manera para despedir a sus empleados

En el estado de California, en Estados Unidos, la empresa scooters Bird despidió a unos 406 empleados utilizando una aplicación para videoconferencias llamada “zoom”.

Lo que resultó ser muy inusual para los empleados despedidos, los cuales también incluyen como inusual, el hecho de que el despido fue dictado por un robot, así lo explica uno de los afectados: “Nos despidió un robot”. “Nadie sabía si se estaba refiriendo realmente a uno o no. Y después decía que llegaría una caja a la casa con las cosas que quedaron en nuestros escritorios y que debíamos enviar los laptops de vuelta en esa caja”.

El propio presidente de Bird, Travis VanderZanden, aclaró a través de su cuenta de Twitter que no se trataba de una llamada grabada, sino en directo. “No dejamos ir a los empleados con una llamada pregrabada, fue en vivo por Zoom, aunque no es lo ideal”, se lee.

Ante estos hechos, nos surge la interrogante si estas acciones están incluidas en las leyes del país, la cual señala que: el despido al trabajador debe ser realizado por escrito: “por escrito al trabajador, notificándole personalmente o por carta certificada remitida a su domicilio”, señala la Dirección del Trabajo. Donde además, señala que el empleado debe recibir de manera física los documentos donde se acrediten las indemnizaciones, las imposiciones o comprobantes de pago, por lo tanto, este tipo de despidos no son considerados como “personalmente”.

Roberto Lewin, abogado laboral comenta que: “Es difícil decir si corresponde o no, uno tiende a pensar que el despido es un tema delicado y en general le recomienda los clientes que lo hagan de la mejor manera posible. Es entendible lo que reclaman esos trabajadores y, aparentemente, para la empresa terminó generando más ruido y conflicto que si lo hubiesen hecho de una manera más personalizada. Pero también hay que considerar que se hace difícil en las circunstancias actuales, con gente en teletrabajo como era este caso, no había cómo hacerlo de manera presencial”.

“Sería un caso excepcional, la regla general es que un buen empleador también despide bien. Una persona merece que le den una explicación, más allá de las causales legales, explicarle por qué se decide su despido. Es una regla básica de una buena gestión en una empresa. Y sí, efectivamente, hay una norma no escrita, hay una buena costumbre, decoro. También por certeza para él mismo, los empleadores prefieren notificar personalmente”.

El que contemos con nuevas formas de comunicarnos y de sentirnos un poco más cerca, sin estarlo, no quiere decir que ellas deban ser utilizadas para casos que deben ser estrictamente personales.