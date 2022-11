“Empecé a engordar”: Maximiliano Falcón recordó la depresión que lo tuvo al borde del retiro

El reciente campeón del fútbol chileno con Colo Colo, Maximiliano Falcón, recordó los días de depresión que vivió en Uruguay, donde pensó en retirarse del fútbol cuando apenas era un jugador sub 21.

En diálogo con el medio uruguayo El País, el “Peluca” relató lo que fue en 2018 su salida de Nacional, el club de sus amores, donde hizo las inferiores pero no alcanzó a debutar en Primera División.

“Me quedó la espina de jugar en Nacional porque yo soy hincha. Después de grande te das cuenta de que puedes salvar a tu familia con comodidades que no tuviste y lo ves de otra manera, pero como hincha de Nacional me hubiese gustado jugar en Primera”, señaló.

El defensa central le dijo adiós a Nacional tras sufrir problemas de salud, sumado a un encontrón que tuvo con su DT en aquel momento, Martín Ligüera. “No ligué nada, pero todo eso mentalmente me bajoneó y empecé a engordar y a bajar mi nivel. No entrenaba de la misma manera porque sabía que era titular y tarde o temprano me fue comiendo. Me arrepiento de eso”, indicó.

En esa época, el charrúa estuvo cerca del retiro, hasta que encontró una nueva oportunidad en el cuadro de Rentistas. Además, reconoció que pudo salir adelante gracias a la ayuda de su representante, Gerardo “Boca” Arias.

“El Boca me daba plata cuando yo no tenía para comprar comida y me pagaba el alquiler. Siempre hay malos comentarios de uno u otro, pero yo me quedo con la gente que hoy, me doy cuenta, estuvo en las malas y me bancó la cabeza. El Boca fue el único que me bancó la cabeza. Estuve a punto de dejar el fútbol y le dije: ‘Vamos a jugar a Rentistas, que es la última bala, y si no, no juego más'”, comentó el zaguero de Colo Colo.

A pesar de vivir meses complicados, el “Peluca” logró reencantarse con el fútbol, brilló en Rentistas y eso lo llevó al “Cacique”, donde actualmente es figura y reciente campeón del Torneo Nacional 2022.