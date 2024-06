Empapelan en insultos al presidente Boric en Arica: así reaccionó el mandatario

El presidente Gabriel Boric se encuentra de visita en la región de Arica y Parinacota, en donde realizó un punto de prensa sobre la inauguración del primer Centro Comunitario de Cuidados del país "Chile Cuida". Fue en eso que un grupo de vecinos molestos comenzaron a insultarlo y gritarle "merluzo", ante lo que el presidente respondió.

En primera instancia y ante los gritos insistentes de sus detractores, el presidente los trató de "ridículos". Recordemos que se le comenzó a llamar "merluzo" a la autoridad de Estado, luego de que culpara al Rey Felipe del atraso en la ceremonia de cambio de mando, comentario que el comunicador español del programa Herrera con COPE no se tomó bien, llamándolo "El Merluzo".

¿Qué dijo el presidente respondió Boric?

A medida que los gritos en su contra se intensificaban, Boric paró su discurso y se dirigió a las personas. "Yo no sé si quienes gritan eso... les cuento que me da mucha risa eso de 'Merluzo', porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre", apuntó para luego ironizar. "Me causa harta gracia, así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor, estimados" dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Muchas gracias a quienes están apoyando allá atrás" cerró. Bajo esta misma línea, desde el Complejo Chacalluta comentó. “Acá no bastan las promesas ni las declaraciones rimbombantes, sino que hay que hacer trabajo concreto en terreno y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno" dijo sobre la crisis migratoria y de seguridad que ha afectado a la zona.

"Estamos avanzando en seguridad y, por eso, hago un llamado desde la frontera norte de nuestro país a avanzar con unidad para poder construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestra sociedad. Podemos y tenemos todas las condiciones para crear un Chile más justo y más seguro, pero para eso necesitamos unidad de todos los sectores de la nación” aseguró.

Te puede interesar: Inspector Vallejo lanza "abominable" teoría sobre anciana desaparecida ¡posible intervención de terceros!