Emmanuel Ojeda lanzó una insólita crítica contra el estadio Santa Laura

“Es una lástima jugar en una cancha así”, fue parte de lo que dijo el flamante jugador de la Universidad de Chile.

El flamante fichaje de la Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda, realizó una dura crítica al estado del campo de juego en el Estadio Santa Laura, donde actualmente ejercen su localía.

En diálogo con Radio ADN, el volante expuso que “la cancha está muy mala, se complica un poco porque entrenamos mucho el salir jugando siempre y en una cancha así no se puede arriesgar tanto”.

“Cualquier pique malo te puede dejar mal parado. No puedes jugar de primera y usas dos controles, es una lástima jugar en una cancha así”, añadió.

Por otra parte, el ex jugador de Rosario Central destacó el nivel de sus compañeros en la U: “Hay un buen plantel, veo mucho nivel en los juveniles. Todos entrenan al 100% y se ve mucha competencia en los entrenamientos, con los grandes tirando para adelante. Es lo que se necesita para salir de este momento poco bueno”. Sobre su adaptación en el elenco azul, aseguró que “me vengo sintiendo bien, el equipo me trató bien desde el primer minuto y me sentí cómodo en el club”.

Finalmente, el jugador aseguró que espera con ansias el Superclásico frente a Colo Colo. “Jugué cuatro clásicos en Rosario y sólo perdí uno. Son partidos especiales, ya lo tengo metido en la cabeza. Son clásicos pasionales, venimos con esa experiencia, como Nery Domínguez en Racing”, cerró.