Emilia Schneider se fue con todo contra Sergio Bobadilla por dichos en Twitter

La diputada Emilia Schneider (CS) encaró al parlamentario Sergio Bobadilla (UDI), exigiéndole responder por un feo comentario que le habría enviado a través de Twitter.

A tan solo unos pocos minutos de comenzar la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados Schneider pilló a Bobadilla para exigirle explicaciones por lo que declara en la red social.

"¿Es tan hombrecito o no es tan hombrecito?", comenzó señalando la parlamentaria.

"Todo lo que yo le he dicho se lo he dicho en su cara. Yo le dije a usted que estaba payaseando y se lo dije en su cara", continuó.

"Y si usted fuera tan hombrecito, vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter", siguió manifestando la congresista.

Bobadilla trataba de defenderse, pero le dijo que optaba por “no polemizar”.

Schneider siguió disparando y detalló que se trataría de un comentario donde le habría insinuado que se “disfraza de mujer”.

“El tema es que usted no es tan hombrecito y se le hace decirme las cosas a la cara. Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer. A mí no me interesa aparentarle nada a usted”, lanzó la diputada, tal como se ve en un video difundido por Aquí y Ahora Noticias.

El origen del enojo de Emilia Schneider

El pasado 8 de junio, la diputada de Convergencia Social emplazó al representante de la UDI por el polémico episodio en una escuela en Talcahuano, donde hubo denuncias de abuso contra menores.

En esa ocasión, Schneider escribió: “No le conocemos ninguna propuesta seria, diputado. Nuestro sector si ha propuesto caminos, mientras ud. payasea”.

Bobadilla respondió por la misma red social: “Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño”.

“Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”, sentenció.