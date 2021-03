Embajador haitiano en Chile fue acusado de violación por una trabajadora

Una mujer haitiana que trabajaba en la embajada denunció a Monesty Junior Fanfil de violaciones reiteradas, amenazas y agresiones.

El embajador de Haití en Chile, Monesty Junior Fanfil, fue denunciado por una trabajadora de la embajada por una presunta violación.

Según dio a conocer TVN, una mujer haitiana, ex trabajadora que realizaba labores de limpieza en la residencia diplomática, denunció violaciones reiteradas y agresiones por parte del embajador, además de amenazas.

"Él me violó, me obligó a tener sexo con él, me pegó fuerte", parte el relato de la mujer que reside hace cuatro años en Chile, agregando que "siempre me obligó, me amenazaba", en hechos que habrían ocurrido durante dos años.

La víctima denunció este hecho ante Carabineros y recibió medidas de protección decretadas por el Ministerio Público, sin embargo, la investigación está entrampada debido a que Junior Fanfil cuenta con inmunidad diplomática.

"Un embajador tiene mucho poder en este país, y puede hacer cualquier cosa", señaló la mujer, añadiendo que "es un hombre muy malo" y que fue amenazada con ser llevada ante la Policía de Investigaciones (PDI) para acusarla de ladrona.

De acuerdo a lo informado por el canal estatal, el embajador no quiso responder a las acusaciones.