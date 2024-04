¡Elogió a Boric! Pancha Merino utiliza espacio en TV para mostrar su felicidad tras formalizaciones del caso Factop

La actriz y modelo Francisca "Pancha" Merino se mostró feliz en el programa Tal Cual de TV+ y aprovechó el espacio para descargarse por la reciente formalización de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes según ella eran colegas de los empresarios que la habrían estafado en 2016, Sergio Jalaff y Mario Dabed Jamis. Recordemos que la rostro de televisión perdió cerca de 230 millones.

En una entrevista con Cecilia Bolocco en el programa Todo por Ti de Canal 13, la mujer contó detalles del robo que sufrió. "Él (la persona que la estafó) era uno de los padrinos de mis hijos, yo era amiga de su familia, era amigo de mi marido desde los 5 años. Él tenía una empresa de leasing de autos, yo firmé papeles pensando que estaba cambiando mi auto y estaba reconociéndole deudas" contó.

Pancha Merino se desahogo sobre el caso Factop

“Qué rico tomar pisco sour para celebrar (…) me tomaría diez litros porque esta semana yo estoy feliz porque ha sido una semana maravillosa” partió diciendo Merino en el programa mencionado. Sobre la misma, elogió al presidente. “Está cayendo la corrupción en Chile, tomaron presos a los hermanitos Sauer, lueguito vienen los socios que son los de origen sirio que también me afectaron y ¡Al fin llegó un Gobierno que está batiendo con la corrupción!“, declaró.

La también panelista del espacio, Raquel Argandoña intentó interrumpirla incómoda, sin embargo la actriz continuó. “Es gente que ha ido a colegios particulares que se han convertido en delincuentes de chaqueta y corbata robándole a los amigos, a los vecinos, los socios, hasta el profesor de tenis está metido” apuntó.

“¡Así que contenta, porque lueguito se vienen los hermanitos Jalaff y los quiero ver presos! Yo perdono, pero no olvido, y yo quiero ver una justicia divina” cerró. Recordemos que la estafa que sufrió le trajo fuertes consecuencias emocionales. “Fue duro, pasé tanto miedo y sentí tanto odio, que no quiero volver a sentirlo (...) Ahora todo el día tiro amor y perdón, lo único que quiero es no sentir odio. Me encuentro siempre con este tipo, le tiro un par de tallas pesadas, pero ya no con carga emocional” le contó el año pasado a Bolocco.