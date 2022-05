Eliseo Salazar se refirió al supuesto nexo que tuvo con la dictadura de Pinochet

El ex piloto de la Fórmula 1 fue acusado por su ex esposa de haber recibido una metralleta por parte de un sádico asesino del dictador.

El reconocido piloto de carreras Eliseo Salazar se aburrió y lanzó todos sus dardos contra su ex esposa Raquel Argandoña, quien dejó la escoba tras su participación en el programa "Podemos Hablar" de CHV, donde se refirió en duros términos a él.

Todo partió cuando Jean Philippe Cretton le preguntó a los invitados si alguno de ellos había vivido algún trágica episodio con armas. Roberto Cox y Fernando Solabarrieta se pusieron de pie y contaron sus experiencias, a lo que se sumó Argandoña. “Lo mío es más bien personal y lo voy a contar porque Eliseo Salazar me desmintió en un programa de este canal, “La Divina Comida”. Y esto es de hace años cuando nosotros éramos casados”, relató.

“Vivíamos en la casa Lila, él me engañó con una promotora, yo me doy cuenta que él estaba en el hotel Sheraton con la promotora y, vuelvo yo a la casa, y le armo la maleta (para echarlo)”, dijo, explicando que cometió un solo error. Puesto que antes de dejarlo patitas en la calle, lo llamó por teléfono para contarle que un taxi iba en dirección al domicilio a buscar toda su ropa y sacarla de la casa. Raquel llamó al Sheraton y pide hablar con Eliseo, quien estaba con la mujer en la piscina del hotel. “Así que me estás engañando con la promotora, te quiero decir que el taxi va en este momento con tu ropa a la casa de la promotora, vivía en Plaza Egaña (Ñuñoa)”, agregó.

La madre de Kel relata que cuelga el teléfono, llama al taxi, pero Eliseo llega antes que el vehículo a la casa donde vivían en San Damián, comuna de Las Condes. Producto de ello, se encierra en la pieza y no lo deja entrar, lo que da inicio a un violento amedrentamiento de parte del deportista.

Él saca una pistola, que era una pistola metralleta (enfatiza), pero dispara al aire justo cuando llega el taxista. Obviamente, estaba escuchando los balazos y le digo llame a los carabineros”. Llegan los efectivos de la 17 Comisaría de Las Tranqueras los llevan detenidos en dos furgones, pero los dejan libres por ser personajes conocidos.

“Pero por qué cuento esto”, dice ya con la molestia a flor de piel. “Porque él me desmintió. Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa: si tu me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta. El nombre o el seudónimo empieza con M y apellido es con C (Mamo Contreras) y murió y ha sido bien, bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te regaló esa arma”, cerró.

Eliseo Salazar.

Sin embargo, en el programa “Me Late”, Mariela Sotomayor precisó que se puso en contacto con el ex piloto. “No está ni ahí con nada de eso. Está en otra (...) Está feliz con su familia, en otra hace mucho tiempo (...) dijo que él no tenía nada que ver con estos temas”, dijo la periodista. Por otro lado, Luis Sandoval recordó una antigua entrevista que le realizó a Salazar, en la que dijo “‘sabi qué estoy podrido de que me pregunten por Raquel Argandoña porque siempre tengo que salir a desmentir o decir cosas que esta señora habla de mí, finalmente me perjudica en mi relación de pareja’”.