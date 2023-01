Elías Figueroa revive la polémica y le manda un duro mensaje a Arturo Vidal

El ídolo del fútbol chileno, Elías Figueroa, nuevamente avivó la llama en el eterno debate sobre el mejor jugador nacional de la historia, donde aprovechó de mandarle un mensaje a su eterno competidor, el jugador del Flamengo, Arturo Vidal.

“Fui tres veces el mejor de América y dos veces el mejor del mundo. Si Vidal fuera cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor del mundo, indudablemente me superaría”, dijo durante una entrevista el año pasado, según indicó Redgol.

Y para sostener con mayor firmeza su postura, el ex Inter de Porto Alegre ahora sumó un par de argumentos más en su biografía, el libro biográfico que escribieron Nelson Osses y Pablo Arteche.

Allí, el otrora central de Peñarol, Inter de Porto Alegre y La Roja sostuvo que “los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen”.

En las páginas del texto, explicó que “el éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto, y Tiane (Endler) cumple con eso, así como en su tiempo también lo hicieron Leonel Sánchez, mi amigo Carlos Caszely y Claudio Bravo, hoy en día”.

Finalmente, se refirió a la eterna discusión que lo compara al “King”: “Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno”.