El trágico drama que vive Elizabeth Ogaz por culpa del Covid-19

La mujer que se hizo famosa por decir “vistima”, sufre por el encierro, varias enfermedades y la falta de pega en medio de la pandemia.

Elizabeth Ogaz se transformó en uno de los personajes más virales del año 2019, al conceder una entrevista al matinal "Bienvenidos" de Canal 13, que la lanzó a la fama nacional e internacional, por un particular motivo.

La mujer que reside en La Calera, habló de María Inés Facuse, ex pareja del dirigente Sergio Jadue.

“Ella era la jefa de nosotros en los parquímetros. Lo pasé pésimo, me acusaron de mañosa y de ladrona. Yo la veo que ella se está haciendo la “vístima”, se hace la “vístima”. Que el marido la dejó, yo no lo creo nada, son lágrimas de cocodrilo”, detalló en aquella ocasión.

Sin embargo, esa entrevista la transformó en objeto de burlas, debido a su pronunciación. Fue tanto el "bullying" cibernético que apareció hasta en medios internacionales por su video.

Ante eso, Ogaz cayó en depresión, pero con el tiempo aprovechó ese minuto de fama. Incluso fue rostro de una fonda en su comuna, aunque luego le robaron la plata que ganó.

Ahora, la calerana sufre nuevamente por culpa de la pandemia de Covid-19. “Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma de eva a la calle", explicó.

"Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, relató al diario La Cuarta.

Actualmente Elizabeth vive con su esposo, el que trabaja barriendo, y su hija, que cuida un abuelito.

"Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar, así que imagínese cómo estamos. Bienes Nacionales me dio una casa, pero no me alcanza para pagar los 110 mil mensuales. Estoy al tres y al cuatro. Más encima, tengo que comprar un remedio para la diabetes que me cuesta 50 lucas", comentó.

– ¿Y se está cuidando de sus enfermedades?

– Me cuido con los remedios que me dan en el consultorio, pero el de 50 lucas no lo pude comprar en mayo ni este mes.

-¿La siguen reconociendo las pocas veces que sale a la calle?

– A pesar de que ando con mascarilla, igual la gente me dice: “mira, ahí está la víctima” cuando voy a al consultorio.

– ¿Y le molesta que le digan así?

– Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante. Ahora hay problemas más grandes.