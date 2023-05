El “Tobogán del Presidente Gabriel Boric” ya fue arreglado: Su costo fue de $3 mil pesos

Un día antes de las últimas elecciones, el Presidente Gabriel Boric protagonizó un chascarro que se volvió viral cuando se quedó atrapado en un tobogán.

De acuerdo a lo consignado por Biobío, que recogió lo reportado por el diario El Pingüino, los funcionarios de la municipalidad llegaron hasta la Plaza Progreso, ubicada en la costanera, con el fin de arreglar el juego infantil.

“Hay un informe que confirmaba que lo que había pasado es que se había separado (la estructura). Se solucionó con seis pernos de 15 milímetros, para que volviera a juntarse”, señaló el alcalde Claudio Radonich.

Además, Radonich señaló que el arreglo costó $3 mil pesos, ya que se utilizaron seis pernos y cada uno tenía un valor de $500 pesos.

“Si se hubiera roto ahí hubiera sido un tema mayor, porque estos juegos, tipo modulares no se venden por separado. Si hubiese pasado no tendríamos problemas en tomar las acciones de cobro a quien lo rompió, pero en este caso no fue así”, indicó.

El edil ya había asegurado que el tobogán no habría sufrido grandes daños, ya que viene por partes y sólo se desprendió la última parte. “No se rompió, no está roto”, declaró.

Finalmente, el jefe comunal afirmó que sí recibió el informe y respondió al oficio del diputado republicano Johannes Kaiser, quien exigió un informe con el costo de los daños del tobogán.