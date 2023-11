En Puerto Montt una mujer vive una real pesadilla tras haber sido atacada por su vecino, quien en 2019 le cortó los dedos por negarle un beso.



Pero no tan solo sufrió esas impactantes lesiones, además el hombre la dejó con fractura en dos de sus vértebras y cráneo. Lo cual la mantiene con dolores físicos y traumas. Al agresor le quedan tres años de condena.

Foto del agresor por TVN.

El terror que vive mujer cuyo vecino le cortó los dedos por negarle un beso



Mirsa Ojeda Torres es el nombre de la mujer de 35 años que fue víctima de este violento sujeto. El hombre la contactó por Facebook y tras varias insistencias quedaron en tomarse un mate en la casa que la mujer arrendaba en el sector de Chaicas.



Ojeda relató en ese entonces para TVN que “llegó como a las 21.00 horas con unas papas para compartir con mis hijitos. Comenzó a sobrepasarse. Me quería besar y yo no quise. Empezó a insistir, y yo nada. Siempre le dije que era como amigo. De tanto que intentó pasarse yo lo eché de mi casa y se fue”. partió contado.



Sin embargo, el hombre no satisfecho con esta respuesta volvió al domicilio de la afectada a eso de las dos de la mañana.



“Vi a dos personas; era él con su sobrino. Sentí un golpe en la cabeza y no sé cuánto tiempo habrá pasado. Desperté y me faltaban dos dedos, tenía la muñeca hecha pedazos. Pensé que me había atacado con un machete. Ni siquiera alcancé a ver con qué me atacó. Después me dijeron que era un hacha”, contó.



A cuatro años de ese traumático momento, la mujer denuncia que no ha recibido apoyo en cuanto a terapias y que su vida se basa en una constante angustia.



“No puedo llevar una vida normal por la pérdida de mis dedos. Yo tuve una fractura súper grave en la muñeca, me tuvieron que poner un fierro, entonces me falta un pedazo de hueso. Eso me provoca mucho dolor. No puedo usar la mano al cien por ciento”, declaró para La Cuarta.

Para el mismo medio agregó que está “totalmente abandonada en el tema de las terapias físicas. Yo estaba con mis terapias, pero después vino la pandemia y quedé en el aire, perdí todas las horas. Este mes recién me llamaron después de cuatro años esperando hora para psiquiatra, y estoy recién empezando con eso. (El psiquiatra) me encontró súper mal”.



“Yo no puedo salir sola a la calle porque me da terror. Cuando vienen a comprarme ropa yo no recibo a nadie en mi casa porque me da terror. No puedo ir a lugares con mucha gente, porque me dan crisis. Tengo muchas secuelas por todo lo que pasó”, lamentó.



Cabe mencionar que el Gobierno anterior la ayudó a conseguir su casa propia, sin embargo dice que le hace falta ayuda psicológica urgente.