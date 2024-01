Un tenso momento vivió la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, mientras entrevistaba al expresidente de Ecuador Rafael Correa. En la instancia conversaron sobre la crisis de delincuencia que azota al país y la reciente irrupción de un grupo de terroristas a un canal de televisión. “El crimen organizado ha crecido y se ha infiltrado” declaró el político.



Recordemos que el video de un grupo de violentos delincuentes en un estudio de televisión ha generado impacto alrededor del mundo ya que, los antisociales se presentaron al aire con enmascarados, portando armas y explosivos. “Este es un acto que debe ser considerado un acto terrorista”, declaró el comandante de la policía César Zapata al ser consultado por los hechos.



Mónica Rincón molesta a Rafael Correa



“Ex presidente. Es deber poner todos los antecedentes ante la opinión pública y recordar que usted está dando su opinión y también hemos presentado el de otros analistas de Ecuador que recuerdan que usted fue condenado por la justicia de su país por el caso sobornos”, partió señalando la periodista.



Bajo esta misma línea la comunicadora agregó. “Usted habla de sólo siete años y eso incluye los gobiernos de quienes lo sucedieron. Muchos analistas dicen que es imposible que el crimen organizado se infiltre en sólo seis años. Entonces le quiero preguntar: ¿Usted no asume alguna responsabilidad?”.



“Me da rabia y tristeza escuchar su pregunta. Si quiere contextualizar, contextualice y diga que esa sentencia del ‘caso soborno’... ¿La ha leído, señorita? Porque ese es también su deber como periodista. Un periodismo serio jamás haría referencia a una sentencia tan ridícula”, respondió el político quién además le preguntó a Rincón: “Dígame ¿por qué me condenaron a mí?”.



La conductora se limitó a decir sobornos, sin embargo en redes Correa publicó la sentencia y apuntó a que Rincón no la leyó. "Ex Presidente: ud puede tener su opinión sobre la sentencia, yo ni siquiera manifesté la mía.Lo que no puede tener es fuero para faltar a la verdad: tal como le dije en pantalla SÍ leí su sentencia y me referí a los hechos como la sentencia los describe, cómo una condena por corrupción", cerró la comunicadora.