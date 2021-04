El sorpresivo giro que sufrió el traspaso de Rodrigo Sepúlveda a canal de la competencia

El programa Me Late aseguró que por temas de contrato Rodrigo Sepúlveda no podría cambiarse de casa televisiva.

Sorpresa causó el rumor del programa Me Late de TV+, quienes aseguraron que el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, estaría siendo tentado por Canal 13, para llegar a ser parte del matinal Bienvenidos.

Y para nadie es sorpresa que el comunicador de la señal privada ha conseguido un amplio éxito en Meganoticias, donde ha alzado la voz en pantalla para analizar la realidad que vive el país, ganándose el cariño de la gente.

"Hay un acercamiento para que se integre, no tan solo a Bienvenidos, sino que a Canal 13, nada más y nada menos que Rodrigo Sepúlveda", contó Daniel Fuenzalida.

La idea de la llegada de Sepúlveda a Canal 13, sería para potenciar el matinal y a su vez incorporarse como el cuarto animador junto a Tonka Tomicic, Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos.

Incluso, se detalló que Rodrigo habría sido la primera opción para tomar la posta de la conducción del matinal Mucho Gusto, pero finalmente fue José Antonio Neme quién se quedó con el puesto.

Sin embargo, Me Late actualizó el estado de la negociación, asegurando que las conversaciones habrían estado cerradas, ya que por temas de contrato Rodrigo no podía abandonar su puesto en Meganoticias. Y que Canal 13 no era la única señal interesada en incorporar al periodista a sus filas.

Pero además, detallaron que Mega no estaría dispuesto a dejar partir a uno de sus rostros más creíbles y mejor evaluados por la audiencia.