El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile fue contundente contra los incidentes que provocaron los hinchas de Universidad Católica al lanzar bombas de ruido hacia el arco de Martín Parra, arquero de la Universidad de Chile.

Y el primer parte médico por parte de los médicos de la U es que el ex Huachipato "no escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y alta conmoción. No tiene todos sus sentidos operativos".

"Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?", remarcaron.