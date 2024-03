El round en redes entre Tere Marinovic y Naya Fácil: la trató de “cuma”

La exconstituyente Teresa Marinovic se fue con todo en contra de la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar, la influencer Naya Fácil. La política compartió un registro del piscinazo de Naya, en el cual se le criticaba por no saber nadar y no poder lanzarse a la piscina como las reinas de otros años, en la instancia Marinovic la trató de “cuma” por su actuación y lo escribió en su “X”.



Sin embargo, el post de la política no pasó desapercibido en redes y algunos de los fans de la influenciadora con más de 2 millones de seguidores, comenzaron a comentar el Twitter y enviarle capturas a Naya, quien como es de costumbre no dudó en responder y compartió en sus historias su respuesta a la mujer, que se ha caracterizado por sus comentarios en contra de la izquierda chilena y el Gobierno.



¿Qué le respondió Naya Fácil a Marinovic?



En historias Naya publicó una historia dando a entender que no conocía a la política. “¿Y esta quién es?”, escribió. Para luego subir una foto de su rostro, mirando hacia arriba con una sonrisa mostrando una galleta que estaba comiendo y redactó: “Qué cuma rotear”, cerró.



Cabe mencionar que, Naya explicó que no pudo realizar un piscinazo en el Hotel Nilahue porque no sabía nadar ya que no tuvo los recursos necesarios cuando era pequeña. “Las personas pobres no tuvimos acceso a clases de natación”, dijo en ese entonces la influencer que fue incluso respaldada por un académico de la Universidad de Chile. El experto entregó datos e información relevante sobre la influencia de la situación económica y saber nadar.



El profesional Francisco Chávez aclaró que “en países de bajos ingresos, el 27% sabe nadar; en ingresos medios, el 38%; en países ricos y de la OCDE, el 75%. Es decir, en países pobres, 3/4 no pueden nadar, mientras en ricos solo ¼ (…) Naya Fácil tiene razón en que los pobres tienen menos habilidades para nadar. Dentro de los pobres, tener mayor nivel educacional también influye en disminuir esa brecha”.