"El raspadito de la olla": Monserrat Álvarez se burló de Iván Moreira en Contigo en la Mañana

"Todavía me quedan algunos añitos más para no jubilar", se defendió el senador de la UDI en CHV.

El pasado lunes el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV abordó extensamente los resultados de las mega elecciones 2021, momento donde la periodista Monserrat Álvarez compartió una reflexión en el espacio de CHV.

En conversación con el senador Iván Moreira (UDI) y el diputado Pablo Vidal (IND), la animadora afirmó que "hay un cambio generacional".

Fue ahí donde la periodista abordó al legislador de la UDI, donde señaló que: "Finalmente, usted es protagonista de la política desde hace 30 años. Diputados, senadores que son de la ex Concertación, de la ex Nueva Mayoría. Ministros. ¿Usted lo ve como el declive de una generación que ya comienza a estar en los descuentos de la política chilena?".

"No, yo no lo veo así", se apresuró en responder Moreira, quien procedió a argumentar que "viene un recambio y es algo lógico. Nosotros hemos dado muestras con la aprobación del límite a las reelecciones, pero lo más importante es que yo me lo tomo así. Yo he ganado democráticamente y donde he ido nadie me ha regalado nada. Yo he dicho que termino mi carrera en la próxima reelección".

"Creo que todavía me quedan algunos añitos más para no jubilar", aseguró el parlamentario.

"Nadie le ha regalado nada, pero le regalaron el raspadito de la olla", replicó Álvarez.

"Ya que me la tiró, yo le contesto. Puede ser que me regalaron el raspadito de la olla, pero yo me preocupé del raspadito de la olla de las AFP y durante los tres 10%", se defendió Moreira.

"Es que es justificación no tiene nada que ver. Chancho en misa lo uno con lo otro", lanzó de vuelta la periodista.

"A propósito del raspado de la olla, que no me lo habían preguntado hace bastante tiempo, lo único que quiero decirle es que yo fui el único que dije la verdad, me sometí a los tribunales de justicia y todos saben lo que pasó. No es nuevo; siempre he dado la cara", nuevamente respondió el senador.

Finalmente la periodista solo atinó a decirle que "solo reparé en su frase ‘nadie me ha regalado nada’.