El potente testimonio del primo de hombre que fue quemado vivo

Durante la jornada se dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 28 años que fue quemado vivo a las afueras del penal Santiago 1. El primo relató los minutos de terror que vivió intentando salvar a su familiar.



Recordemos que la víctima estaba estacionada afuera de la cárcel cuando fue emboscado por tres sujetos, quienes rápidamente le lanzaron bencina y le prendieron fuego al vehículo.



Potente declaración del primo de hombre quemado vivo



El hombre muerto fue identificado como William Carvacho Piticar, de 28 años.



“Yo venía saliendo de la cárcel y él estaba ahí encendido, lo quise apagar tirándole bebida, pero nadie me ayudaba”, relató el familiar del fallecido a la prensa.



Así mismo agregó que “los pacos no hicieron nada. Salí y yo pensé que no estaba. Y cuando salió lleno de llamas lo quise ayudar a apagarlo y no pude”.



Cabe mencionar que la persona resultó con el 90% de su cuerpo quemado y la PDI está trabajando en esclarecer lo sucedido.

🔴Desconocidos incendiaron camioneta cerca de Santiago 1: Hombre fue quemado vivo al interior del vehículo https://t.co/WnYNobnWn5 — CNN Chile (@CNNChile) November 21, 2023

Así mismo, durante las últimas horas se ha difundidio en redes el video del sujeto quemado y agonizando, situación que genero rechazo entre los usuraios de "X".