¡Rompió en llanto! El desgarrador mensaje en vivo de madre de joven conscripto fallecido

Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, joven que falleció en una actividad mientras realizaba el Servicio Militar en Putre, entregó una entrevista para el matinal Mucho Gusto, en donde se desahogó y pidió justicia por el caso de su hijo. Además aseguró que el dolor de su pérdida se intensificaba cada día cuando se enteraba de nuevos brutales antecedentes de la muerte de Franco y su estadía en el Ejército.

Recordemos que durante los últimos días, se han encontrado varias incongruencias en las declaraciones del Ejército con los testimonios de los sobrevivientes de la marcha. “Nunca tuvo que haber salido a la marcha. Él avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron. Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron. No le dieron mayor atención" se escuchó en los audios de algunos testigos.

¿Que dijo la madre del joven?

"Lo único que quiero es que, por favor, no me dejen sola, porque el Ejército me ha ignorado completamente. Le dan una explicación a los medios y no a mí, que yo soy la mamá que perdió a su hijo en las filas (...) Esto no es un ataque contra el Ejército completo (...) aquí fueron tipos que hicieron un horror" partió diciendo la mujer entre lágrimas.

Luego con voz angustiante y desgarradora mencionó. "A mí me mataron en vida. (Ellos) no sirven, son unos psicópatas, no pueden estar ahí trabajando, preparando a nuestros niños, porque no los preparan, los torturan. Mi hijo suplicó por su vida, pidió ayuda. Este tipo lo golpeó hasta decirle que se muriera, porque no servía" lanzó.

Finalmente mencionó que cada día que pasaba, era terrible para ella. "Cada día me entero de más torturas que le hicieron a mi hijo. Necesito que haya justicia, que el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, saque de las filas a esos tipos, porque son unas manzanas podridas dentro de la institución" pidió. Cabe mencionar que, durante la tarde del lunes el general Iturriaga anunció que fueron relevados del mando dos de los oficiales involucrados.