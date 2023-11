El ex chico reality Pangal Andrade se refirió en sus redes sociales al actual aumento de la delincuencia en Chile.



En la instancia mencionó que había una “pandemia de delincuencia” y que el Gobierno debía poner mano dura.



Pangal Andrade habla de “pandemia de delincuencia”



“Uno prende la televisión y ve secuestros, asesinatos y descuartizamientos”, partió señalando Pangal.



“Ayer prendí la tele y una granada, ¡los delincuentes están usando granadas!”, agregó.



Así mismo mencionó que ha recibido cientos de comentarios de personas que han vivido momentos traumáticos por la delincuencia. “¿Qué está pasando en Chile?”, se preguntó con angustia a través de su Instagram. “Los delincuentes no tienen miedo”.



“No pasaba esto cuando era chico, es una locura, la policía está sobrepasada, un carabinero me decía que la única solución era sacar al Ejército, que está preparado”, dijo.



Luego entregó un potente punto. “Chile era un país tan seguro. Si no se pone mano dura, o si no se ponen las pilas, la delincuencia va a ser la peor pandemia de todas. Y lo peor es que la gente ya no está viviendo segura, esto ya no da más”.



“Chile está en la peor pandemia de todas, que yo creo que es la delincuencia”, finalizó.