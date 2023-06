El potente descargo de Rodrigo Sepúlveda por el mensaje de una televidente

Un furioso descargo se pegó en pantalla Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta, la mañana de este sábado. El periodista perdió la paciencia por una situación que le contó una espectadora.

El "Sepu" se indignó al leer el mensaje de Claudia, una educadora de párvulos con más de 20 años de experiencia que, asegura, no le dan pega por su edad. Tiene 56 años.

Pese a que tenía a un ministro esperando para ser entrevistado, el periodista se tomó varios minutos entregar su desahogo. “No me puedo quedar callado, no me puedo aguantar”, comenzó.

“En este país, nosotros no podemos empezar a discriminar gente por distintas cosas: por sexo, por pensamientos políticos, por edades. Nosotros tenemos que medir a la gente por sus capacidades y todos tenemos derecho a que nos den una posibilidad de trabajar en algo... oficio, profesión”, protestó ante las cámaras.

“¿Quiénes son los que toman decisiones? Esos tipos que están arriba ¿Cuál es el derecho que tienen ellos a cerrarte la puerta y decirte, primero, que no tienes experiencia y después porque estás viejo? ¿Qué se creen? Eso no puede pasar en nuestro país”, señaló.

“‘No, no puede trabajar porque no tiene experiencia’ ¿Y cuándo la va a tener? ‘No, no puede trabajar porque ya tiene 50 años, no sirve’ ¿Y toda la experiencia que tiene? ¿Quién soy yo coartarle la libertad a alguien para que trabaje?”, continuó.

Sepúlveda comentó que creció admirando a Sergio Livingstone, Julio Martínez y Alberto Fouillioux. “¿Se dieron cuenta hasta qué edad trabajaron ellos? Eso es respeto”, reflexionó.

“‘No, los viejos no sirven porque no saben de redes sociales’… ¡Váyanse a la cresta! Se aprende, se estudia o hay gente que los ayuda. No seamos más papistas que el Papa en muchas cosas. La cosa es hacer la pega y hacerla bien ¿ok?”, cerró el comunicador.