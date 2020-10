El polémico video de Paul Vásquez a favor del "Apruebo"

El humorista fue parte de un registro audiovisual que se viralizó en las redes sociales.

“El Flaco” estuvo activo durante la pandemia y se acuarteló en la quinta compañía del cuerpo de bomberos de San Bernardo como teniente tercero. “Estoy haciendo el aguante porque con esto de la pandemia, como se declaró catástrofe por el COVID-19, los bomberos nos alistamos con el ministerio del Interior y pedían voluntarios”, reconoció al medio Cambio 21.

Sobre el estallido social, aseveró que:" No avalo la violencia, pero aquí hay un enojo de años. No son los 30 pesos son los 30 años. La gente está decepcionada, se sintió sola. Eso que “no lo vieron venir” es una falacia. La gente se sintió sola, ellos sabían lo que se venía, porque sabían lo que estaban haciendo.

Mira el video acá:

Hágale caso al Flaco. No se ponga creativo. Solo dos rayitas y chao. pic.twitter.com/zWyzPBq9uc

"No le pongai AC, no te pongai creativo, no hagai ni una wea. Sólo las dos rayas y nada más."



El Flaco sabe. pic.twitter.com/xSusYEGanF