El polémico romance de Cecilia Bolocco y un reconocido actor en los 2000's

La vida amorosa de Cecilia Bolocco cada cierto tiempo es tema obligatorio en el mundo del espectáculo, debido a los mediáticos romances que ha mantenido en el pasado.

Recientemente se volvió a comentar una aventura que la ex Miss Universo mantuvo en el año 2000, cuando fue vinculada con un conocido actor.

Fue en el programa Intrusos de Argentina que hablaron del tema cuando el periodista chileno Mario Solis, habló del supuesto affaire entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña.

"Hay algunas relaciones que no trascendieron, como la que tuvo con Benjamín Vicuña. La etapa de Bolocco, la etapa del misterio", señaló.

Esta información dejó impactados a sus compañeros de programa, por lo que el comunicador tuvo que entregar más detalles del cahuín.

"Hay una información que maneja gran parte de la prensa chilena. Y es que en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par, entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña", indicó.

Luego dijo que considera que la prensa chilena es conservadora y hay temas que los manejan con cuidado, por lo mismo esta relación no fue pública.

"Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Por ejemplo, la relación que tiene ahora con Pepo Daire, un empresario importante. Previo a su relación con Carlos Menem, tuvo un affaire con Alberto Fujimori que también trascendió", comentó.

"Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con personas de poder, con figuras que no tienen un peso político o empresarial, no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Y por eso en Chile, no le dan mayor difusión", aseguró el periodista.