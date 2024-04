La polémica declaración de Alberto Plaza tras triple asesinato de Carabineros: “Consíganse un poco de vergüenza”

El controvertido músico Alberto Plaza expresó su opinión sobre el triple homicidio a Carabineros y lanzó un ácido comentario en contra de quienes "elevaron" la figura del perro matapacos, asegurando que ahora estarían arrepentidos de su actuar. Recordemos que durante el Estallido Social, la imagen de Carabineros de Chile se vio bastante afectada y recibió constantes ataques de odio por las denuncias de violencia en contra de manifestantes.

Cabe mencionar que por ahora aún se investiga la manera en que los Carabineros fueron asesinados, pero el vehículo en que se transportaban fue quemado en Cañete luego de que ellos se encontraran cumpliendo su horario laboral. La noticia ha hecho que nuevamente todos los ojos estén puesto en la región de la Araucanía y los actos terroristas que afectan a la zona desde hace años.

¿Qué comentó Plaza en X?

"Las ‘condolencias’ de los mismos que elevaron al perro matapacos a categoría de ídolo, hacen aún más doloroso el ataque sufrido por los carabineros. Sabemos que no la tienen pero, por favor, consíganse un poco de vergüenza” escribió el artista en su cuenta de X. El post generó reacciones rápidamente y hubo opiniones divididas entre sus seguidores.

“Aún no entiende el estallido social, menos va a entender al perro matapacos. Desde la ignorancia, hablas estupideces”, “Totalmente de acuerdo contigo Alberto. Dan ganas vomitivas al ver la hipocresía de los funcionarios de este gobierno”, “Las condolencias claro que se dan, nadie se puede alegrar por esto que pasó, pero tampoco elevemos al nivel de santos a los carabineros, porque algunos se exceden” y “Separe los contextos, Alberto. No sé cuál fue la motivación de quienes mataron a estos carabineros, pero la mayoría de las personas no querría que esto ocurriera. El perro matapacos se levantó por un contexto de represión y uso excesivo de fuerza por parte de carabineros”, fueron algunos de las reacciones que se dejaron ver.

“El perro MATAPACOS fue un perrito que acompaño a los estudiantes en sus protestas para luchar por una educación gratuita y de calidad, carabineros no tenía culpa sino el alto mando que ordenó proceder de forma violenta contra estudiantes. Dejen de mentir” explicó un usuario en la misma red social.